Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbrecher stehlen Autofelgen

Kaiserslautern (ots)

Einbrecher sind zwischen Donnerstag und Sonntag in der Marienburger Straße in den Keller eines Mehrfamilienhauses eingebrochen. Die Diebe machten sich an einem der Kellerverschläge zu schaffen. Sie knackten das Vorhängeschloss und stahlen Autofelgen, einen Luftentfeuchter und eine sogenannte Powerbank. Der Schaden wird auf mindestens 350 Euro geschätzt. Zeugen, denen Verdächtiges aufgefallen ist oder die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

