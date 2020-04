Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Zwölfjährige nach Streit ausgebüxt

Kaiserslautern (ots)

Eine Zwölfjährige ist am Sonntagabend in Morlautern von ihrer Mutter weggelaufen. Die beiden hatten sich am Abend gestritten, woraufhin das Kind ausbüxte. Eine Polizeidiensthundeführerin und Einsatzkräfte des Altstadtreviers suchten nach dem Mädchen. Sie konnte im Stadtteil angetroffen werden. Nach einer Aussprache vertrugen sich Mutter und Tochter wieder. |erf

