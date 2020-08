Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Friesoythe/ Kampe- Selbstentzündung im Mahlwerk

Am Dienstag, 04. August 2020, gegen 21.22 Uhr, wurde der Polizei ein Feuer in einer Fleischmehlverarbeitungsfabrik in der Straße Zur Fleischmehlfabrik gemeldet. Neben der Polizei rückten ca. 50 Einsatzkräfte der freiwilligen Feuerwehren Altenoythe und Friesoythe sowie eine Rettungsdienstbesatzung zur Brandörtlichkeit aus. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es innerhalb eines Mahlwerkes zu einer spontanen Selbstentzündung von Fleischmehlpulver. Die Anlage verfügte über eine automatische Löschverrichtung, welche den Brand löschte. Durch die Hitze und durch das Feuer sind verbaute Filter beschädigt worden. Die Anlage konnte nach einer Reinigung und nach einer Reparatur wieder in Betrieb genommen werden. Durch den Ausfall der Anlage ist ein Sachschaden von etwa 5000 Euro entstanden. Zu einem Personenschaden ist es nicht gekommen.

Friesoythe- Verkehrsunfall mit einer schwer verletzen Person

Am Dienstag, 04. August 2020, 18.23 Uhr, kam es auf der Neuscharreler Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 31-jähriger PKW-Fahrer aus Breddenberg befuhr die Neuscharreler Straße in Richtung Gehlenberg. In einer Rechtskurve habe der 31-Jährige aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Straßenbaum. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der Fahrer schwer verletzt. Am mitgeführten PKW entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden wird bisher auf 5000 Euro geschätzt.

Friesoythe- Verkehrsunfall

Am Mittwoch, 05. August 2020, gegen 01.36 Uhr, wurde der Polizei durch einen Zeugen ein Verkehrsunfall an der Einmündung zu den Straßen Grüner Hof und Scheefenkamp mitgeteilt. Ein PKW sei im Einmündungsbereich von der Fahrbahn abgekommen und gegen ein Verkehrsschild gefahren. Es seien mehrere Personen aus dem PKW ausgestiegen. Diese machten auf den Zeugen einen alkoholisierten Eindruck. Als die Polizei vor Ort eintraf, entfernten sich zwei Personen von der Unfallstelle. Diese konnten von den Polizeibeamten angesprochen und kontrolliert werden. Eine weitere dritte Person hielt sich neben einem offensichtlich unfallbeschädigten blauen Audi A4 auf. Bei den kontrollierten Personen handelte es um drei Heranwachsende im Alter von 18 bis 19 Jahren aus Friesoythe. Diese stehen aktuell im Verdacht, sich im unfallbeteiligten PKW befunden zu haben. Nach derzeitigen Erkenntnissen blieben alle drei Personen unverletzt. Am PKW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Während der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass die drei angetroffenen Personen unter dem Einfluss von Alkohol standen. Da zum Zeitpunkt der Unfallaufnahme der verantwortliche Fahrzeugführer nicht feststand, wurde bei allen drei Personen eine Blutprobe entnommen. Laut Zeugenaussagen könnte sich noch eine vierte Person in der Nähe des unfallbeteiligten PKW befunden haben. In wie weit diese Person einen Bezug zum vorliegenden Verkehrsunfall hat, ist derzeit nicht bekannt. Die Person soll mit einem hellen Shirt und einer dunklen Strickjacke bekleidet gewesen sein. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Friesoythe (Tel. 04491-93160) in Verbindung zu setzen. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Barßel/ Reekenfeld- Vermisster Junge wohlbehalten angetroffen

Am Dienstag, 04. August 2020, gegen 17.40 Uhr, wurde der Polizei mitgeteilt, dass seit ca. 14.30 Uhr ein 11-jähriger Junge aus dem Bereich Friesoythe vermisst werde. Der Junge habe gegen 14.30 Uhr nach einem Streit ein landwirtschaftliches Anwesen, auf dem ein kleines Zeltlager stattfand, verlassen. Eine eigene intensive Suche durch Betreuer des Zeltlagers und durch Angehörige des Jungens hatten zunächst nicht zum Auffinden geführt. Durch die Polizei wurden umfangreiche Suchmaßnahmen nach dem Jungen eingeleitet und durchgeführt. Die Suchmaßnahmen wurden durch einen Polizeihubschrauber, durch Einsatzkräfte der freiwilligen Feuerwehr Barßel, welche auch mit einem Drohnenteam ausrückte, und durch eine Rettungshundestaffel mit Maintrailer-Hunden unterstützt. Der vermisste Junge wurde gegen 22.20 Uhr durch den Maintrailer im Bereich der Schleusenstraße wohlbehalten angetroffen. Abschließend wurde der Vermisste in die Obhut der Mutter übergeben. Für die Betreuung der Eltern und der Kinder/ Betreuer im Zeltlager befanden sich Mitarbeiter der psychosozialen Notfallversorgung vor Ort.

