Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Sachbeschädigung an Badesee

Zwischen Montag, 03. August 2020, 15.00 Uhr und Dienstag, 04. August 2020, 16.00 Uhr kam es am Ambührener See an der Stalfördener Straße zu einer Sachbeschädigung. Ein bislang unbekannter Täter zündete vermutlich einen Feuerwerkskörper auf dem Tisch einer öffentlichen Sitzgruppe. Hierdurch entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 700 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Cloppenburg - Brand eines Grünstreifens

Am Dienstag, 04. August 2020, kam es gegen 19.45 Uhr an der Efeustraße zum Brand eines Grünstreifens. Aus bislang unbekannter Ursache geriet eine 5x5m große Fläche in Brand. Die Feuerwehr Cloppenburg rückte mit vier Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften aus, um das Feuer zu löschen. Nach bisherigen Erkenntnissen kann eine fahrlässige Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden.

Cloppenburg - Sachbeschädigung durch Farbschmiererei

Am Mittwoch, 05. August 2020, kam es gegen 03.45 Uhr in der Langen Straße zu einer Sachbeschädigung. Zwei bislang unbekannte Täter beschmierten eine Hauswand mit schwarzer Farbe. Weitere Hinweise zu den Tätern liegen nicht vor. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Hendrik Ebmeyer, PK

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-103

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop

penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb

urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell