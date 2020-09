Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Fahrraddiebe waren aktiv

Osnabrück (ots)

Am Mittwochabend wurde in der Miquelstraße ein anthrazitfarbenes Trekkingrad gestohlen. Das Bike der Marke Maxcycles, Modell Town Lite, war unweit der Kindertagesstätte an einen Fahrradbügel gekettet gewesen und wurde vom Täter zwischen 20.30 Uhr und 23 Uhr mitgenommen. Ein weiterer Fall ereignete sich in der Nacht zu Donnerstag an der Meller Straße. Unweit der Wörthstraße wurde dort ein ebenfalls an einen Metallbügel angeschlossenes schwarzes E-Bike von Prophete, Modell Urban E, gestohlen. Hinweise zu Fahrraddiebstählen nimmt die Osnabrücker Polizei unter 0541/327-3203 oder -2115 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Frank Oevermann

Telefon: 0541/327-2071

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell