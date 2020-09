Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnbrück: Einbruch in Sonderpostenmarkt

Osnabrück (ots)

Am frühen Freitagmorgen sind Unbekannte in den Sonderpostenmarkt an der Bohmter Straße eingebrochen. Die Täter hebelten vermutlich gegen 00.35 Uhr ein Fenster auf, kletterten in das Objekt hinein und nahmen aus dem Verkaufsraum mehrere Flaschen mit alkoholischen Getränken mit. Hinweise in der Sache nimmt die Polizei Osnabrück unter 0541/327-3203 oder -2115 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Frank Oevermann

Telefon: 0541/327-2071

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell