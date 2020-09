Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hilter: Versuchter Einbruch in Gewerbebetrieb

Hilter (ots)

In der Zeit von Freitag bis Montag versuchten unbekannte Täter in einen Gewerbebetrieb in Hilter-Ebbendorf einzubrechen. Der oder die Täter überwanden dazu den Zaun der Firma an der Iburger Straße und machten sich am Tor einer Tiefgarage zu schaffen. Es blieb beim Aufbruchversuch, ob die Täter möglicherweise gestört wurden, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Wer Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Iburger Straße im genannten Zeitraum geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei unter 05421/921390 oder 05401/879500.

