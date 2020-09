Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Verkehrsgefährdung mit blauem Citroen Berlingo

Osnabrück (ots)

Die Polizei ermittelt derzeit gegen den Fahrer eines blauen Citroen Berlingo wegen Verkehrsgefährdungen, die sich am Donnerstag vergangener Woche an der Ecke Hannoversche Straße/Stahlwerksweg und in der Folge an der Einmündung Otto-Brenner-Platz/Neulandstraße ereigneten. Der Fahrer des Taxis (das Kennzeichen ist der Polizei bekannt) war nach Angaben eines Autofahrers gegen 13.30 Uhr mit hoher Geschwindigkeit auf dem Stahlwerksweg in Richtung Hannoversche Straße unterwegs und fuhr dann über den Linksabbiegerfahrstreifen geradeaus in Richtung Otto-Brenner-Platz weiter. Dabei schnitt der Fahrer das Auto des Hinweisgebers und stieß beinahe mit diesem zusammen. An der nächsten Einmündung zur Neulandstraße verlor der Berlingo-Fahrer aufgrund der nicht angepassten Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Auto, geriet nach rechts auf den Fahrradweg und gefährdete dadurch unbekannte Radfahrer. Die Polizei sucht nun nach weiteren Zeugen und Personen, die durch den blauen Minivan gefährdet wurden. Telefon: 0541/327-2215.

