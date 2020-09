Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Infostände der Polizei zum Thema Einbruchschutz- hier die weiteren Orte und Termine

Wie bereits angekündigt, ist die Polizei auch in diesem Jahr wieder mit Infostände auf Wochenmärkten zum Thema "Einbruchschutz" unterwegs. Das Präventionsteam der Polizeiinspektion Osnabrück und Handwerker der Kooperation "Aktion-Sicherheit-Wohnen" bieten dabei wieder viele Informationen rund um die Themen "Wie kann ich mein Haus gegen Einbrecher sichern?" und "Wachsamer Nachbar- lieber einmal mehr 110 wählen!" Am 23.09.2020 hatten sich bei den beiden Termine in Bad Rothenfelde und Bad Iburg bereits zahlreiche Interessierte eingefunden. Hier nun die Aufstellung der weiteren Infostände:

Bereich Melle:

21.10.20, 08.00-13.00 Melle Markt; 22.10.20, 08.00-13.00 Buer Kirchplatz;

Bereich Nordkreis:

06.11.20, 10.00-13.00 Bramsche Am Markt; 13.11.20, 10.00-13.00 Quakenbrück Marktplatz; 17.11.20, 10.00-13.00 Bersenbrück Marktplatz;

Bereich Südkreis:

30.09.20, 14.00-17.00 Hagen Hüttenstraße; 01.10.20, 14.00-17.00 Hasbergen Tomblaineplatz; 16.10.20, 14.00-17.00 GMHütte Rathausplatz;

Stadt Osnabrück:

06.10.20, 09.00-13.00 Osnabrück-Dodesheide Lerchenstraße; 09.10.20, 09.00-13.00 Osnabrück-Schölerberg Am Riedenbach; 15.10.20, 09.00-13.00 Osnabrück-Zentrum Ledenhof; 17.10.20, 09.00-14.00 Osnabrück-Zentrum Domhof; 21.10.20, 08.00-12.00 Osnabrück-Schinkel Ebertallee

