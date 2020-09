Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Unbekannte brachen zwei BMW auf

Osnabrück (ots)

Unbekannte hatten es in der Zeit zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen auf Fahrzeugteile von BMW abgesehen. Im Wilhelm-Raabe-Hof brachen die Täter ein schwarzes BMW Cabrio der Einserreihe auf und montierten das Lenkrad ab. Vermutlich dieselben Kriminellen machten sich in der Nähe an einem weiteren Fahrzeug zu schaffen. In der Wilhelm-Busch-Straße schlugen sie eine Scheibe eines schwarzen BMW 320 Kombi ein und bauten fachmännisch das Navigationsgerät samt Bedienelement aus. Wer Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben kann, die möglicherweise mit den beiden Taten im Zusammenhang stehen könnten, meldet sich bitte bei der Osnabrücker Polizei. Telefon: 0541/3203 oder -2215.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Frank Oevermann

Telefon: 0541/327-2071

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell