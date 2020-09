Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte: Teures E-Bike am Krankenhaus gestohlen

Georgsmarienhütte (ots)

Am Mittwoch wurde an einem Seiteneingang des Franziskushospitals ein hochwertiges E-Bike gestohlen. Das graue Pedelec der Marke Diamant, Modell Opal Esprit, stand verschlossen am Fahrradstand im Eingangsbereich der dort ansässigen Apotheke und wurde von dem Dieb zwischen 7 Uhr und 16.30 Uhr mitgenommen. Wer Hinweise zum Täter oder zum Verbleib des annähernd 4.000 Euro teures E-Bikes geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Georgsmarienhütte. Telefon: 05401/879500.

