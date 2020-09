Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche: Jugendlicher von Pkw angefahren

Bramsche (ots)

Gegen 07:30 Uhr kam es am Mittwochmorgen zu einem Verkehrsunfall im Kreisverkehr Bührener Esch / Schleptruper Straße. Ein Jugendlicher aus Bramsche, 14 Jahre alt, wurde auf seinem Fahrrad von einem Pkw erfasst, am Steuer saß eine 32-jährige Frau aus Bramsche. Der Junge prallte auf die Motorhaube und stürzte auf die Fahrbahn. Die Autofahrerin stieg aus, unterhielt sich kurz mit dem Jugendlichen und setzte ihre Fahrt daraufhin fort. Eine aufmerksame Passantin kümmerte sich um den Jungen. Augenblicke später fuhr eine Funkstreife der Polizei Bramsche durch den Kreisverkehr und wurde von der Passantin auf den soeben geschehenen Unfall aufmerksam gemacht. Die Beamten nahmen sofort die Fahndung nach dem Pkw auf. Auf der Nordtangente konnten sie das Fahrzeug stoppen. Die Fahrerin gab den Beamten gegenüber an, sie habe sich nach dem Befinden des Jungen erkundigt, dieser sei unverletzt gewesen und sie sei daraufhin weitergefahren. Ein inzwischen verständigter Rettungswagen stellte bei dem Jungen Verletzungen an der Hand und im Schulterbereich fest, seine Eltern waren zu diesem Zeitpunkt bereits ebenfalls eingetroffen. Auf die Autofahrerin kommt nun ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht und fahrlässiger Körperverletzung zu.

