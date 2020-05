Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Laster kippt auf der A45 bei Aßlar

Behinderungen auf der Sauerlandlinie in Richtung Hanau

Dillenburg (ots)

--

Aßlar - A45: Laster kippt / Behinderungen auf der Sauerlandlinie in Richtung Hanau

Heute in den frühen Morgenstunden (29.05.2020) verunglückte zwischen der Anschlussstelle Ehringshausen und dem Autobahnkreuz Wetzlar ein Laster. Gegen 02.40 Uhr war der 63-jährige Brummifahrer in Richtung Hanau unterwegs. Aus bisher nicht bekannten Gründen geriet sein Sattelzug ins Schlingern. Versuche das Gefährt abzufangen scheiterten, so dass der Laster zunächst in die rechte Leitplanke prallte und anschließend auf die Seite kippte.

Der in Baden-Württemberg lebende Unfallfahrer blieb unverletzt.

Angaben zum Gesamtsachschaden können momentan noch nicht gemacht werden.

Zur Bergung des mit Schweinehälften beladenen Gespanns muss die rechte Fahrspur gesperrt werden.

Die Bergungsarbeiten dauern derzeit an. Der Verkehr fließt einspurig an der Unfallstelle vorbei.

Die Polizei empfiehlt Verkehrsteilnehmern in Richtung Hanau ab der Anschlussstelle Ehringshausen der Umleitungsstrecke 44 zu folgen.

