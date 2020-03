Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Obdachlose Frau wird vermisst

Osnabrück (ots)

Die Osnabrück Polizei sucht derzeit nach der 46-jährigen Lidia R., die letztmalig am 21.02.2020 in der Hasestraße gesehen wurde und seitdem vermisst wird. Die Frau gehört dem Obdachlosenmilieu an und hat für gewöhnlich unter der Hasebrücke am Hasetorwall genächtigt. Die Vermisste ist 155 bis 160cm groß, hat eine zierliche Statur und schulterlange graue Haare (evtl. bräunlich getönt). Die 46-Jährige bevorzugt dunkle Kleidung, in die sie sich einmummt und trägt die Kapuze für gewöhnlich über den Kopf. Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten nimmt die Polizei unter 0541/327-3103 oder -2215 entgegen.

