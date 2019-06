Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Unfall zwischen Fahrradfahrerinnen

Bocholt (ots)

Am Dienstag befuhr eine 74-jährige Fahrradfahrerin aus Bocholt gegen 16.30 Uhr die Straße Westend in Richtung Innenstadt. Als sie nach rechts auf den Westendkreisel abbiegen wollte, kam es zum Zusammenstoß mit einer 31-jährigen Fahrradfahrerin aus Bocholt, welche die 74-Jährige in diesem Moment rechts überholen wollte. Die 74-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde ins Krankenhaus gebracht.

