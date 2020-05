Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Auto ist kein Safe!

Autoaufbruch führt Diebe in Haigerer Wohnung

Dillenburg (ots)

--

Dillenburg, Haiger und Bicken: Das Auto ist kein Safe! Ein Satz, den die Polizei im Zusammenhang mit Berichterstattungen über Autoaufbrüche immer wieder als Appell an die Mitbürgerinnen und Mitbürger richtet. Ein kurzer Blick reicht den Dieben um festzustellen, ob lohnende Beute im Wagen bereitliegt. Es folgt der Blitz-Aufbruch und mit einem schnellen Griff sind Handtasche, Geldbeutel oder Sporttasche erbeutet. Der ganze Coup dauert nur Sekunden - der sich anschließende Ärger durch den Verlust von Schlüsseln und Dokumenten zieht sich für die Opfer meist über Wochen hin. Die Polizei rät keine Wertsachen im Auto zurückzulassen, auch wenn der Wagen mutmaßlich nur kurz geparkt wird.

Einen besonders krassen Fall bearbeitet in diesem Zusammenhang derzeit die Polizei in Dillenburg. Nach einem Friedhofbesuch in Dillenburg kehrte eine Haigererin gestern (27.05.2020), gegen 16.50 Uhr zu ihrem auf dem Parkplatz in der Hof-Feldbach-Straße abgestellten weißen Renault Clio zurück. Die Dreieckscheibe auf der Beifahrerseite war eingeschlagen und ihre Handtasche fehlte aus dem Fußraum. Den Dieben fielen Bargeld, Ausweis, Bankkarten sowie der Wohnungsschlüssel in die Hände. Den zweiten Schock erlitt das Opfer, als es die Wohnung in der Bitzenstraße in Haiger betrat: Die Diebe hatten sich zwischenzeitlich mit dem erbeuteten Schlüssel Zutritt zur Wohnung verschafft und Bargeld sowie Schmuck gestohlen.

Ein ähnlicher Fall ereignete sich gestern Nachmittag (27.05.2020) am Friedhof in Mittenaar-Bicken, in der Straße "Ungersborn". Zwischen 16.10 und 16.25 Uhr parkte dort ein schwarzer Golf. Die Diebe schlugen die Beifahrerscheibe des VW ein und schnappten sich aus dem Fußraum eine Handtasche samt Handy und Rufempfänger.

Die Polizei sucht in beiden Fällen nach Zeugen und fragt: Wer hat die Diebe zu den genannten Zeiten an den Friedhöfen in Dillenburg und Bicken beobachtet? Wem sind im Zusammenhang mit dem Wohnungseinbruch in der Haigerer Bitzenstraße Personen aufgefallen? Hinweise erbitten die Ermittler in Dillenburg unter Tel.: (02771) 9070 und für den Fall in Bicken die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Guido Rehr, Pressesprecher

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Lahn-Dill

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Hindenburgstr. 21

35683 Dillenburg

Tel.: 02771/907 120

Fax: 0611/327663040



E-Mail: pressestelle-lahn-dill.ppmh@polizei.hessen.de oder

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell