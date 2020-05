Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: - Rückleuchte an Seat eingeschlagen - Couragierte Passanten greifen sich Fahrraddieb - Einbruch in Albshäuser Einfamilienhaus -

Dillenburg

--

Lahnau-Waldgirmes: Rückleuchte beschädigt -

Eine neue Rückleuchte wird für einen grauen Seat Leon fällig, nachdem Unbekannte diese beschädigten. Der Wagen parkte im Zeitraum vom 25.05.2020, gegen 16.15 Uhr bis zum 26.05.2020, gegen 07.00 Uhr in der Rodheimer Straße, in Höhe der Hausnummer 40. Die Täter schlugen die Rückleuchte ein und ließen einen Schaden von rund 200 Euro zurück. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar: Passanten nehmen Fahrraddieb fest -

Aufmerksamen und couragierten Passaten hat es ein Dillenburger zu verdanken, dass er sein Fahrrad weiterhin benutzen kann. Der Biker stellte seinen rund 4.800 Euro teuren Drahtesel am Dienstagnachmittag (26.05.2020) unverschlossen vor dem Service Store der DB am Wetzlarer Bahnhof ab. Ziel war es, sich kurz ein Getränk zu kaufen. Kaum stand das Fahrrad vor dem Geschäft, griff ein 15-Jähriger zu, schwang sich auf den Sattel und fuhr davon. Passanten beobachteten den Diebstahl, nahmen die Verfolgung auf und stoppten den Jugendlichen. Ein weiterer Versuch zu Fuß zu flüchten, scheiterte ebenfalls an den couragierten Zeugen. Sie übergaben den in Wetzlar lebenden Dieb einer Polizeistreife.

Solms-Albshausen: Besteck, Werkzeug und Schlüssel gestohlen -

In der Bahnhofstraße hatten es Diebe auf Beute aus einem Einfamilienhaus abgesehen. Die Täter drangen gewaltsam über ein Fenster ins Treppenhaus ein und ließen aus dem Haus Besteck und den Schlüssel für einen Schuppen mitgehen. Aus diesem griffen sich die Diebe einen Laubsauger. Den Wert der Beute beziffern die Bestohlenen auf rund 300 Euro. Die Schäden am Fenster belaufen sich auf weitere 400 Euro. Zeugen, die die Täter am Mittwoch (27.05.2020), zwischen 07.00 Uhr und 19.00 Uhr beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (06441) 9180 mit der Wetzlarer Polizei in Verbindung zu setzen.

