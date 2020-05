Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Verletzte Person

Lahr (ots)

Am Montagmorgen wurden die Beamten des Polizeireviers Lahr gegen 3 Uhr in die Kaiserstraße gerufen, da ein Zeuge dort eine verletzte Person vorfand. Wie sich herausstellte, war der 48-jährige Verletzte zuvor mit einem ihm Bekannten in Streit geraten und hatte leichte Verletzungen aus dem Disput davon getragen. Der stark alkoholisierte Endvierziger konnte sich nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf den Heimweg machen. Gegen seinen noch genauer zu ermittelnden Bekannten wurde ein Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet. /bm

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell