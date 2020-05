Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Zell am Harmersbach, Zell - Handbremse nicht angezogen

Zell am Harmersbach (ots)

Weil eine 20-jährige Fahrerin eines Pkw offenbar vergaß am Dienstag die Handbremse ihres Wagens anzuziehen, musste neben der Polizei auch das THW ausrücken. Die junge Frau hatte gegen 21 Uhr ihr Auto neben einer Tanksäule an einem Autohaus in der Hauptstraße abgestellt. Aufgrund des leichten Gefälles rollte der Pkw mit seiner vorderen rechten Seite in die Glasfront des Autohauses. Um das gesplitterte Fenster zu sichern rückte das Technische Hilfswerk mit drei Fahrzeugen an. Es entstand ein Sachschaden von ungefähr 1.500 Euro. /bm

