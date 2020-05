Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Unbekannter beschädigt Pkw, Zeugen gesucht

Lahr (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag beschädigte eine unbekannte Person einen grauen Mercedes, welcher auf dem Parkplatz zwischen dem Anwesen Doler Platz und der Max-Planck-Straße geparkt war. Der Unfall hat sich zwischen 21:10 Uhr am Montag und 9:40 am Dienstag abgespielt. Der unbekannte Fahrer entfernte sich danach unerlaubt vom Unfallort. An dem Mercedes entstand ein Schaden von ungefähr 2.500 Euro. Die Beamten des Polizeireviers Lahr bitten um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer: 07821 2770.

