Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Unzulässige Entsorgung eines Pkw (21.06.2020)

Tuttlingen (ots)

Nachdem in den letzten Wochen mehrfach illegale Entsorgungen von Abfall auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Weimarstraße festgestellt und durch die Polizei bei den zuständigen Behörden zur Anzeige gebracht wurde, führte die Überprüfung des Parkplatzes am Sonntagmorgen gegen 05.00 Uhr durch eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Tuttlingen zur Feststellung eines dort offensichtlich in Entledigungsabsicht abgestellten, rot lackierten, im Fahrgastraum vermüllten Renaults ohne Kennzeichenschilder. Die Ermittlungen des Polizeireviers Tuttlingen zur Feststellung des Eigentümers dauern an.

Personen, die der Polizei Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tuttlingen, Tel. 07461 941-0, zu melden.

