Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bohmte: Auto geriet in Brand

Bohmte (ots)

Feuerwehr und Polizei mussten am Mittwochabend zu einem brennenden Auto in die Gartenstraße ausrücken. Eine Passantin hatte gegen 20.35 Uhr bemerkt, dass ein unweit der Bahnhofstraße geparkter roter Mitsubishi im Frontbereich brannte. Die Freiwillige Feuerwehr Bohmte war schnell zur Stelle und konnte das Feuer löschen. Die Polizei nahm die Ermittlungen zu der noch unbekannten Brandursache auf und schließt eine Straftat nicht aus. Hinweise in der Sache bitte an die Polizeistation Bohmte, Telefon 05471/9710.

