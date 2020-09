Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Radfahrer unter Alkoholeinwirkung gestürzt

Steinfeld (ots)

Am Samstag, dem 12.09.20, gegen 20.15 Uhr, befuhr ein 59-jähriger Mann aus dem Badischen mit seinem Fahrrad die Untere Hauptstraße in Steinfeld, kam ohne Fremdeinwirkung von der Fahrbahn ab und stürzte. Dabei zog sich der Fahrradfahrer eine stark blutende Verletzung im Kopfbereich zu und musste vorsorglich zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Bei der Unfallaufnahme vor Ort konnten die eingesetzten Beamten deutliche Anzeichen für einen Alkoholkonsum bei dem 59-jährigen feststellen. Ein noch vor Ort durchgeführter Atemalkoholschnelltest bestätigte die Vermutungen der Beamten und dem Radfahrer musste im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen werden. Ein entsprechendes strafrechtliches Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

