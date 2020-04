Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Motorradfahrer nach Unfall schwer verletzt

Celle (ots)

Am frühen Samstagabend kam es auf der Bundesstraße 214, zwischen Celle und Hambühren zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 21 Jahre alter Motorradfahrer durch einen Auffahrunfall schwer verletzt wurde. Gegen 18 Uhr war eine 32 Jahre alte Autofahrerin von Hambühren in Richtung Celle unterwegs. Kurz vor Celle wollte sie nach rechts auf einen Waldparkplatz abbiegen. Dieses nahm der hinter ihr fahrende Motorradfahrer offenbar zu spät wahr. Trotz Vollbremsung prallte er gegen das nunmehr langsam fahrende Auto und stürzte. Er erlitt Knochenbrüche und wurde von Rettungskräften ins Krankenhaus transportiert. Sowohl das Auto, als auch das Motorrad wurden so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Der entstandene Sachschaden wurde auf rund 9000 Euro beziffert.

