Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Motorradfahrerin die Vorfahrt genommen

Bergen (ots)

Der Unfall ereignete sich am Sonntagnachmittag in Höhe der Gedenkstätte Bergen-Belsen. Gegen 16:05 Uhr wollte die 58 Jahre alte Autofahrerin vom Parkplatz auf die Landesstraße 298 auffahren. Dabei übersah sie die 55-jährige Motorradfahrerin, die mit ihrem Bike von Bergen in Richtung Winsen unterwegs war. Nach dem Zusammenprall waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit. Die Motorradfahrerin kam mit leichten Verletzungen davon.

