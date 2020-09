Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Zeiskam - Schwerer Verkehrsunfall mit Personenschaden

Zeiskam (ots)

Mit Totalschäden an zwei Fahrzeugen endete das Fahrmanöver eines 30-Jährigen aus Weingarten am 11. September 2020 gegen 18 Uhr.

Dieser wollte in der Friedhofstraße zwei Fahrzeuge überholen.

Hierbei übersah er das Fahrzeug einer 33-Jährigen aus Zeiskam, die von der Friedhofstraße nach links in die Siedlungstraße abbiegen wollte.

Ein Zusammenprall war nicht mehr zu vermeiden. Beide Fahrzeuge waren hiernach nicht mehr fahrbereit und mussten im weiteren Verlauf abgeschleppt werden. Die jeweiligen Fahrzeuginsassen wurden medizinisch betreut und in umliegende Krankenhäuser zur weiteren Beobachtung verbracht.

Zudem kam es zu einer Gefährdung einer auf dem Gehweg wartenden Familie, welche sich noch rechtzeitig vor dem sich nähernden Fahrzeug in Sicherheit bringen konnte.

Den Unfallverursacher erwartet eine Strafanzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie Körperverletzung. Sein Führerschein wurde zwecks Prüfung der Einziehung zunächst sichergestellt.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei Germersheim auf die sogenannten "sieben Todsünden" im Straßenverkehr hin, welche grundsätzlich die Einleitung eines Strafverfahrens nach sich ziehen:

Wer grob verkehrswidrig und rücksichtslos

- die Vorfahrt nicht beachtet, - falsch überholt oder sonst bei Überholvorgängen falsch fährt, - an Fußgängerüberwegen falsch fährt, - an unübersichtlichen Stellen, an Straßenkreuzungen, Straßeneinmündungen oder Bahnübergängen zu schnell fährt, - an unübersichtlichen Stellen nicht die rechte Seite der Fahrbahn einhält, - auf Autobahnen oder Kraftfahrstraßen wendet, rückwärts oder entgegen der Fahrtrichtung fährt oder dies versucht oder - haltende oder liegengebliebene Fahrzeuge nicht auf ausreichende Entfernung kenntlich macht, obwohl das zur Sicherung des Verkehrs erforderlich ist

Hierdurch muss es zu einer Gefährdung von Leib oder Leben eines anderen Menschen oder fremden Sachen von bedeutendem Wert kommen.

