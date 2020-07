Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: 22-jähriger entwendet mit Gewalt Handy und Bargeld eines 17-Jährigen

Mannheim-Neckarstadt (ots)

Ein 22-jähriger nahm am Mittwochvormittag im Stadtteil Neckarstadt einem 17-Jährigen mit Gewalt dessen Mobiltelefon und Bargeld ab. Die beiden Männer befanden sich gegen 10 Uhr in einem Lokal in der Mittelstraße. Aufgrund gegenseitiger Forderungen forderte der 22-Jährige unter Gewaltanwendung bzw. Androhung von Gewalt die Herausgabe des Mobiltelefons und von Bargeld. Nachdem der 17-Jährige beides ausgehändigt hatte, flüchtete er aus dem Lokal. Im Zuge erster Ermittlungen konnte der 22-jährige Tatverdächtige namhaft gemacht werden. Er konnte wenig später in seiner Wohnung angetroffen und festgenommen werden. In dessen Wohnung konnten auch das Handy und das Bargeld aufgefunden werden.

Während der Sachverhaltsaufnahme musste kurzzeitig die Mittelstraße wegen der Ansammlung Schaulustiger abgesperrt werden.

Bislang konnten die Hintergründe der Tat noch nicht abschließend aufgeklärt werden. Die Ermittlungen des Kriminalkommissariats Mannheim bei der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg gegen den 22-jährigen Mann wegen des Verdachts der räuberischen Erpressung dauern an.

