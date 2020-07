Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Leimen: Zwei abschleppreife Fahrzeuge nach Verkehrsunfall; eine Leichtverletzte

Leimen (ots)

Eine Leichtverletzte und zwei abschleppreife Fahrzeuge ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochvormittag an der Kreuzung Bahnhofstraße/Leimbachstraße ereignete. Eine 26-jährige Ford-Fahrerin war gegen 9.30 Uhr auf der Bahnhofstraße in Richtung Hans-Thoma-Straße unterwegs als sie eine von rechts, aus der Leimbachstraße kreuzende 27-jährige Mercedes-Fahrerin übersah. Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Sachschaden beträgt rund 10.000.- Euro. Die 27-Jährige wurde leicht verletzt und vorsorglich zur ambulanten Behandlung in eine Klinik gebracht. Die Unfallstelle war gegen 10.30 uhr wieder frei befahrbar.

