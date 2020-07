Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: Person erleidet bei Auseinandersetzung tödliche Verletzungen durch Messer

Mannheim-Neckarstadt (ots)

Gegen 20:15 Uhr kam es im Bereich der Mittelstraße in der Neckarstadt zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Eine Person wurde in der Folge mit einem Messer attackiert. Trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen verstarb die Person aufgrund der schwere ihrer Verletzungen kurz darauf in einem nahegelegenen Krankenhaus. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen wurden drei Personen festgenommen. Die genauen Hintergründe der Tat werden derzeit vom Dezernat Kapitaldelikte in Mannheim unter Einbeziehung der Kriminaltechnik ermittelt.

Polizeipräsidium Mannheim