Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Mit Drogen im Blut und im Auto...

Landau (ots)

... wurde eine 31 Jahre Frau aus dem Raum Karlsruhe am Samstagmorgen gegen 02:30 Uhr im Bereich der Neustadter Straße in Landau kontrolliert, da sie zuvor eine unsichere Fahrweise an den Tag legte. Bereits bei der Ansprache händigte sie den Beamten einen frisch gedrehten "Joint" mit Cannabis aus und gab an, am Abend Cannabis und Amphetamine konsumiert zu haben. Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs konnte weiterhin eine geringe Menge von beiden Substanzen aufgefunden werden. Bei der Fahrzeugführerin wurde eine Blutprobe angeordnet. Die Fahrerlaubnis sowie die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt.

Sie muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr und wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

