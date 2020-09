POL-PDLD: Maikammer - Dreister Unbekannter

Polizeidirektion Landau

In der Poststraße erschien gestern Mittag (10.09.2020, 14 Uhr) ein Unbekannter bei einer 87 Jahre alten Frau und fragte, ob sie ihm 50 Euro leihen könne, da er derzeit Geld sparen würde, um seinem Sohn ein Bett zu bauen. Er sicherte zu, ihr das Geld wieder zurückzugeben. Nachdem die 87-Jährige dies verneinte und ihm auch einen Toilettenbesuch bei sich ablehnte, verschwand der Unbekannte. Wenig später fiel der Mann in der Bahnhofstraße auf, als er plötzlich in der Küche eines Anwesens stand und von der Hauseigentümerin angesprochen wurde. Ohne Worte zu verlieren, flüchtete er. Der Unbekannte war ca. 30 - 40 Jahre alt, 1,85 Meter groß und von kräftiger Statur. Er trug schwarze Kleidung und seine Haare waren zu einem kleinen Pferdeschwanz zusammengebunden. Angeblich soll er mit einem alten dunkelbeigen Mercedes Benz mit KN-Kennzeichen für Konstanz unterwegs gewesen sein. Trotz intensiver Nachschau konnte der Mann nicht mehr angetroffen werden. Die Polizei bittet die Bürger um erhöhte Wachsamkeit. Bei Auffälligkeiten sollte die Polizei umgehend verständigt werden.

