Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Ziegenhalter gesucht

Klingenmünster (ots)

Am Donnerstag, 10.09.2020, wurden in einem Waldgebiet bei Klingenmünster, 3 freilaufende Ziegen festgestellt. Ein Eigentümer konnte bislang nicht ausfindig gemacht werden. Die Ziegen befinden sich auf einem umzäunten Gelände. Der Eigentümer wird gebeten sich unter 06343-93340 oder per E-mail unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de, mit der Polizeiinspektion Bad Bergzabern in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau

Polizeiinspektion Bad Bergzabern

Reiner Steigner



Telefon: 06343-9334-25

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell