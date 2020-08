Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Neuweier - Handtasche aus Auto entwendet

Baden-Baden (ots)

Ein unbekannter Dieb machte sich am Donnerstagnachmittag zwischen 17.30 Uhr und 17.45 Uhr, an einem im Badener Sträßle geparkten Smart zu schaffen. Nach ersten Erkenntnissen wurde an dem Auto die Scheibe der Beifahrertür eingeschlagen und eine rosafarbene Handtasche entwendet. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 300 Euro. Die Beamten des Polizeireviers Bühl haben die Ermittlungen aufgenommen.

/ph

