Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Schwanau - Zeugen nach gefährlichem Überholmanöver gesucht

Schwanau (ots)

Ermittlungen wegen Straßenverkehrsgefährdung haben die Beamten des Polizeipostens Schwanau aufgenommen, nachdem es am Mittwochnachmittag auf K 5343 offenbar zu gefährlichen Überholmanövern zweier Autofahrer kam. Gegen 17:10 Uhr war eine Zeugin von Ottenheim in Richtung Nonnenweier unterwegs, als sich in gleicher Richtung von hinten ein dunkelblauer Mercedes und ein gleichfarbiger Ford Focus näherten. In der Folge überholten beide, trotz nicht einsehbarem Kurvenverlauf, so dass Entgegenkommende ausweichen und abbremsen mussten. Die Ermittler sind nun auf der Suche nach weiteren Zeugen und Hinweisen zur Identität der beiden Autofahrer. Hinweise werden unter der Telefonnummer 07824 662991-0 erbeten.

