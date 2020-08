Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Dreiste Fahrraddiebe, Zeugen gesucht

Kehl (ots)

Auf Diebestour waren offenbar zwei Langfinger am Donnerstagmorgen im Bereich `Am Ziegelhof` und hatten es dabei auf Fahrräder abgesehen. Gegen 4:20 Uhr entwendeten sie aus einer verschlossenen Garage ein Fahrrad. Als sie sich auch am Haus gegenüber an einer Gartenhütte zu schaffen machten und dabei ein Vorhängeschloss durchtrennten, wurden sie von dem zuvor bestohlenen Nachbarn überrascht. Dieser versuchte noch einen der beiden Diebe festzuhalten, der sich aber losreißen und in Richtung Innenstadt flüchten konnte. Auch sein Kumpan konnte, mit dem vorher ergatterten Rad, in die gleiche Richtung flüchten. Durch den Bestohlenen konnten die beiden Tatverdächtigten als dunkelhäutig beschrieben werden. Während einer graue kurze Hosen, dunkle Schuhe und schwarze Oberbekleidung trug, hatte der Zweite eine schwarze lange Hose und blaue Oberkleidung an. Zeugen, die Hinweise zu den Personen geben können, werden gebeten, sich mit den Ermittlern des Polizeireviers Kehl unter der Telefonnummer: 07851 893-0 in Verbindung zu setzen.

