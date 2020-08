Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Weisenbach, B462- Aufgefahren

Weisenbach (ots)

Auf der B462 in Richtung Freudenstadt ereignete sich am Mittwochnachmittag ein Auffahrunfall unter Beteiligung dreier Fahrzeuge. Möglicherweise wurde eine 61-jährige Opel-Fahrerin gegen 16.45 Uhr im Bereich einer dortigen Bushaltestelle von der tief stehenden geblendet, sodass sie mit ihrem Wagen in das Heck eines stehenden Peugeot prallte. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde der Peugeot durch den Aufprall auf das Heck eines Volvos geschoben. Bedingt durch den Dominoeffekt entstand ein Gesamtschaden von rund 10.000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

/jh

