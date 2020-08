Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ettenheim, Wallburg - Vorfahrt missachtet und Radfahrer verletzt

Ettenheim (ots)

Zu einem Unfall zwischen einem Radfahrer und einem Auto kam es am Mittwochnachmittag an der Kreuzung Herrenstraße - Altdorfer Straße / Friedhofstraße. Gegen 15 Uhr war eine 40 Jahre alte Hyundai-Fahrerin auf der Altdorfer Straße an die Kreuzung herangefahren und beabsichtigte, nach rechts in die bevorrechtigte Herrenstraße einzufahren. Zu diesem Zeitpunkt war ein in nördliche Richtung fahrender 21 Jahre alter Mountainbike-Fahrer im Kreuzungsbereich gerade dabei, auf die Gegenseite der Herrenstraße und dem dortigen gemeinsamen Fuß- und Radweg zu wechseln. In der Folge kam es zum Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmer, wodurch sich der Radfahrer verletzte und durch den Rettungsdienst in das Lahrer Klinikum gebracht werden musste. Unklar ist derzeit noch, ob der Radler möglicherweise durch Handzeichen den Wechsel auf die andere Fahrbahnseite angekündigt hatte. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro beziffert.

