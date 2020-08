Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg, Griesheim - Streit mündet in Körperverletzung

Offenburg (ots)

Die genauen Hintergründe einer handfesten Auseinandersetzung am Mittwochabend sind bislang unklar. Gegen 22.30 Uhr soll es am Kinzigdamm in der Hesselhurster Straße zwischen zwei Jugendlichen zu einem Schlagabtausch gekommen sein. Im Zuge der Rauferei soll ein 17-Jährige einem jüngeren Rivalen mehrfach ins Gesicht geboxt haben. Mit einer Glasflasche bewaffnet habe der 16-Jährige sich daraufhin zur Wehr gesetzt und soll dem ein Jahr älteren Kontrahenten einen Schlag gegen die Schläfe verpasst haben. Die Beamten des Polizeireviers Offenburg haben die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

