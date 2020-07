Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: In den Gegenverkehr geraten

Ratzeburg (ots)

22. Juli 2020 - Kreis Herzogtum Lauenburg - 21.07.2020 - Berkenthin

Am 21.07.2020, gegen 15:45 Uhr, kam es in der Ratzeburger Straße in Berkenthin zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden.

Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand befuhr ein 18-jähriger Mann die Ratzeburger Straße in Berkenthin in Fahrtrichtung Klempau. Aus noch ungeklärter Ursache verlor der aus dem Ratzeburger Umland stammende Fahrzeugführer an der abknickenden Vorfahrtsstraße (90 Grad Rechtskurve) die Kontrolle über seinen Renault Twingo und fuhr weiter gerade aus. Dabei stieß er auf der Gegenfahrbahn mit einem VW Golf eines 23-jährigen Berkenthiners zusammen.

Der Twingo-Fahrer sowie seine 16-jährige Beifahrerin wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Die Beifahrerin wurde zudem in ein Krankenhaus gebracht.

Es entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 15.000 Euro.

Die weiteren Ermittlungen hat die Polizeistation Berkenthin übernommen.

