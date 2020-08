Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Sinzheim, A5 - Fahrzeugteil verloren und Unfall verursacht

Sinzheim (ots)

Weil ein unbekannter Fahrzeugführer ein Teil seines Dachaufbaus während der Fahrt verlor, ging es am Mittwochnachmittag für einen nachfolgenden Autofahrer nur noch mit dem Abschleppdienst weiter. Gegen 15:15 Uhr war ein weißer VW Transporter zwischen Bühl und Baden-Baden auf dem linken Fahrstreifen unterwegs, als sich von dessen Dachgepäckträger ein Element löste und herunter auf die Fahrbahn fiel. Ein dahinter, ebenfalls auf dem linken Fahrstreifen nachfolgender Fahrer eines Mercedes SLK, konnte nicht mehr ausweichen und überfuhr das Hindernis. Am Mercedes wurden beide linken Räder so stark beschädigt, dass das Cabrio abgeschleppt werden musste. Der VW-Fahrer, der das Herabfallen möglicherweise gar nicht bemerkt haben muss, setzte seine Fahrt indes fort. Beamte der Verkehrsdienstaußenstelle Bühl konnten nach der Meldung des Vorfalles den Verkehr auf dem dreispurigen Streckenabschnitt soweit verlangsamen, dass sie das Teil von der Fahrbahn beseitigen konnten.

/rs

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell