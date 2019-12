Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grafenhausen/Rothaus: Zeugenaufruf nach Unfallflucht - Sachschaden an Pkw

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 26.12.19, um 17.50 Uhr, kam es auf dem Parkplatz einer Brauerei in Rothaus zu einer Unfallflucht. Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein dunkler VW-Pickup gegen einen geparkten VW Golf gestoßen sein. Hierbei entstand nicht unerheblicher Schaden am Heck des Golfs. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Möglicherweise könnte es sich um einen VW Amarok mit ausländischem Kennzeichen gehandelt haben. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen, Tel. 07751 8316-531, sucht Zeugen, die weitere Angaben zu dem Verursacher machen können oder den Unfall beobachtet hatten.

