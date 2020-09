Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Vorfahrt missachtet-Totalschaden

Gossersweiler-Stein (ots)

In Gossersweiler, missachtet am Donnerstag, 10.09.2020, gegen 12:30 Uhr, an der Einmündung der beiden Landstraße 495 und 494 ein von Lug kommender 68-jähriger VW-Fahrer die Vorfahrt einer aus Richtung Waldrohrbach kommenden 22-jährigen Seat-Fahrerin. Durch den Zusammenstoß waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Insassen wurden nicht verletzt. Aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe, wurde die Straßenmeisterei Annweiler zur Reinigung der Fahrbahn hinzugezogen.

