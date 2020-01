Polizei Bochum

POL-BO: Einbruch in Gaststätte - Automaten "geplündert" - Polizei sucht Zeugen

Bochum (ots)

Unbekannte Täter verschafften sich durch den Hinterausgang der Gaststätte "Haus Rogge" am Werner Hellweg 485 in Bochum-Werne am Freitag, 03.01.2020, in dem Zeitraum von 01.00 - 16.05 Uhr gewaltsam Zutritt ins Innere der Lokalität. Dort hatten sie es vorrangig auf die aufgestellten Automaten abgesehen. Zwei Spielautomaten und ein Zigarettenautomat wurden von den Tätern aufgehebelt und Bargeld sowie Zigaretten in derzeit unbekannter Höhe entwendet. Vor dem Verlassen des Tatortes bedienten sie sich noch an der Theke der Gaststätte und nahmen einige Flaschen Spirituosen an sich.

Die Polizei bittet daher um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer kann Angaben zu verdächtigen Personen und Feststellungen im aufgeführten Tatzeitraum machen?

Zeugen, die sachdienliche Angaben zur Aufklärung des Einbruchs in die Gaststätte machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden (Bürodienstzeit: KK 32 unter 0234-909-8205 bzw. außerhalb der Bürodienstzeit: Kriminalwache unter 0234-909-4441).

Die weiteren Ermittlungen werden nun durch das zuständige Kriminalkommissariat geführt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum

Thomas Wagner

Einsatzleitstelle

E-Mail: leitstelle.bochum@polizei.nrw.de

https://www.polizei.nrw.de/bochum/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell