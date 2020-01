Polizei Bochum

Wie bereits berichtet, kam es in der Nacht vom 25. auf den 26. Dezember 2019 auf der Vierhausstraße in Bochum-Grumme zu einem Verkehrsunfall. Dabei wurde ein am Fahrbahnrand geparktes Auto erheblich beschädigt.

Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, hatte sich der Unfallverursacher von der Örtlichkeit entfernt.

Nach unserer Pressemeldung meldete sich ein Zeuge im Bochumer Verkehrskommissariat und benannte den tatverdächtigen Autofahrer.

Die polizeilichen Ermittlungen gegen den 66 Jahre alten Bochumer dauern zurzeit noch an.

