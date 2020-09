Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Einbruch in Autowerkstatt

Gossersweiler-Stein (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag, 07./08.09.2020, 19:00 Uhr, wurde in eine Autowerkstatt eingebrochen. Die Täter gelangten zunächst in einen Nebenraum und von dort in die Werkstatt. Dort wurden sämtliche Werkzeugkästen durchwühlt. Entwendet wurde Werkzeug im Wert von mehreren Hundert Euro. Zeugen, welche in der besagten Nacht verdächtigte Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Autowerkstatt in der Sankt-Georg-Straße beobachtet haben oder sonstige Hinweise im Zusammenhang mit dem Einbruch geben können, werden gebeten sich unter 06343-93340 oder per Email unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau

Polizeiinspektion Bad Bergzabern

Reiner Steigner



Telefon: 06343-9334-25

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell