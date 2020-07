Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort - Zeugen gesucht!

Lahnstein (ots)

Am Montag, den 29.06.2020, ereignete sich in der Zeit zwischen 08:00 Uhr und 08:30 Uhr auf dem Parkplatz der Firma Aldi in der Braubacher-Straße in Lahnstein eine Verkehrsunfallflucht. Beschädigt wurde dabei eine schwarze Mercedes S-Klasse, die auf dem Parkplatz parkte. Der Mercedes wurde vermutlich beim Rangieren im Bereich der kompletten Beifahrerseite durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Es entstand hoher Sachschaden. Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Lahnstein unter tel. 02621-9130 oder per Mail pilahnstein@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

