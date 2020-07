Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Zeugenaufruf.Körperverletzung auf Radfahrweg in Emmelshausen.

Emmelshausen (ots)

Am Dienstagabend, 30.06.2020 gegen 19:00 Uhr wurde ein junges Mädchen auf dem Fahrradweg nähe des ZAP in Emmelshausen durch einen jungen Mann angegangen und an der Hand verletzt. Der Täter entfernte sich anschließend mit seinem Fahrrad von der Tatörtlichkeit. Der Täter ist bisher noch unbekannt.

Die PI Boppard bittet daher Zeugen, die die oben beschriebene Tat beobachtet haben könnten, sich unter Tel. 06742/8090 oder piboppard@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

PI Boppard : Tel. 06742/8090

piboppard@polizei.rlp.de





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell