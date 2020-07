Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrsunfall mit Unfallflucht in der Burgstraße, Lahnstein

Lahnstein (ots)

Am Montag, dem 29.06.2020 in der Zeit zwischen 07:45 Uhr und 19:15 Uhr, ereignete sich in der Höhe des Friseursalons Rattler eine Verkehrsunfallflucht.

Beschädigt wurde dabei ein grauer Toyota, der am rechten Fahrbahnrand in Fahrtrichtung Lahnhöhe geparkt war.

Der Toyota wurde vermutlich beim Rangieren im Bereich des vorderen Kotflügels und Außenspiegel der Fahrerseite durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Es entstand hoher Sachschaden.

Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten sich mit der Polizei in Lahnstein in Verbindung zu setzen unter 02621-9130

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Lahnstein

Telefon: 02621-913-0

www.polizei.rlp.de/pd.koblenz



