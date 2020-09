Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Einbruchversuch in Metzgerei

Landau-Wollmesheim (ots)

Am Dienstagabend, dem 08.09.2020, gegen 23:30 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter in eine Metzgerei in Landau-Wollmesheim einzubrechen. Die Täter hebelten ein zur Hauptstraße gelegenes Fenster auf und verursachten hierbei Lärm, weswegen sie vermutlich von der Tathandlung abließen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 800 EUR. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter 06341/2870 oder kilandau@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau



Telefon: 06341-287-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell