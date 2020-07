Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Exhibitionist im Stuttgarter Hauptbahnhof

Stuttgart (ots)

Ein 33-Jähriger hat am Samstagnachmittag (04.07.2020) gegen 16:20 Uhr sein Geschlechtsteil am Stuttgarter Hauptbahnhof entblößt sowie eine 24-jährige Frau, als auch mehrere Beamte der Bundespolizei beleidigt. Aufgrund eines Bürgerhinweises zu einem mutmaßlichen Exhibitionisten waren die Beamten zunächst in die S-Bahnebene des Hauptbahnhofs gerufen worden. Am Ende der dortigen Rolltreppe trafen sie sodann auf einen 33-jährigen Polen, der in der Folge unvermittelt vor den Polizisten seine Hose herunterzog und sein Geschlechtsteil entblößte. Der tatverdächtige Mann soll bereits zuvor im S-Bahnbereich an seinem Glied manipuliert, Passanten den Weg versperrt und hierbei eine 24-jährige Reisende beleidigt haben. Da eine Identitätsfeststellung vor Ort nicht möglich war, verbrachten die Beamten den mit fast 1,8 Promille Alkoholisierten auf das Bundespolizeirevier. Auf der Dienststelle spuckte er den Polizisten vor die Füße und beleidigte diese zudem. Aufgrund seiner starken Alkoholisierung wurde der 33-Jährige zur Ausnüchterung in Gewahrsam genommen und durfte das Revier erst am Folgetag wieder verlassen. Der im Landkreis Esslingen wohnhafte Mann muss nun mit einer Strafanzeige wegen des Verdachts der Beleidigung und exhibitionistischen Handlung rechnen. Weitere Geschädigte, sowie Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Bundespolizeiinspektion Stuttgart unter der Telefonnummer +49711870350 zu melden.

